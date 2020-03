Die Landesregierung plant weitere Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) habe in der Kabinettssitzung am Dienstag angekündigt, eine Verordnung auf den Weg zu bringen, wonach Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern verboten werden sollen. Das teilte das Sozialministerium am Dienstag mit. Die Verordnung solle „Gebote und Verbote zum Umgang mit Großveranstaltungen und zum Schutz vulnerabler Gruppen enthalten“ und für die Städte und Gemeinden im Land verbindlich sein.

Verordnung zum Verbot von Veranstaltungen soll schnell kommen

Das Kabinett werde die Verordnung so schnell wie möglich beschließen, teilte das Ministerium mit. Am Montag hatte Lucha sich bereits hinter die Forderungen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestellt, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. In Baden-Württemberg entscheiden über Veranstaltungsabsagen bisher die Ortspolizeibehörden der Gemeinden nach Rücksprache mit den Gesundheitsämter.

Die Auswirkungen und Folgen des Coronavirus werden immer drastischer. Das wird sich so schnell nicht ändern. Laut Ministerpräsident winfried Kretschmann (Grüne) stehe man erst am Anfang der Ausbreitung.

Der Freistaat Bayern hat bereits Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis einschließlich 19. April verboten.