SPD-Landeschef Andreas Stoch fordert von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ein Gesamtkonzept für den Schulunterricht in Corona-Zeiten. Es brauche zwingend einen Stufenplan, wie alle Schüler im Südwesten auch wieder an der Schule unterrichtet werden können, sagte Stoch der „Schwäbischen Zeitung“ (Montag). Zudem könne man den Eltern „noch immer nicht erklären, wie der Fernunterricht nun weiter funktionieren soll“. „Dabei ist eins schon heute sicher: Einen vollen Präsenzunterricht mit vollem Stundenplan wird es auf absehbare Zeit nicht geben.“

Nach siebenwöchigen Schulschließungen kehren an diesem Montag rund 330 000 Schüler im Südwesten in die Klassenzimmer zurück. Dabei handelt es sich zunächst um die Schüler, die in diesem oder im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Der Unterricht soll unter strengen Abstands- und Hygieneregeln stattfinden, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Im nächsten Schritt sollen dann die Viertklässler an die Schulen zurückkommen. Ziel des Kultusministeriums ist es, dass alle 1,5 Millionen Schüler in Baden-Württemberg in diesem Schuljahr zumindest zeitweise noch Präsenzunterricht erhalten.

Infos des Kultusministeriums