Die aktuellen Corona-Zahlen für BW am 31.11.2020

Stand 30.10.2020, 16 Uhr

Nachgewiesene Corona-Fälle insgesamt: 82.334

Zahl der Neuinfektionen: 2048

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus insgesamt: 2028

Das sind 7 Corona-Tote mehr als am Vortrag

Als genesen gelten 55.616 Menschen

Das sind 760 Genesene mehr als am Vortag

Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 123,3 (Vortag: 107)

Touristen müssen Bayern verlassen - Das müssen Urlaube beachten

Am Freitag haben in Bayern die Herbstferien begonnen begonnen. Der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Bayern, Ulrich Frank-John, zwigte sich am Samstag nicht begeistert über die aktuelle Maßnahme und nannte sie „völlig unverhältnismäßig“.