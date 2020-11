Die neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg gilt ab Dienstag

Die Landesregierung will Details am Montag bekanntgeben

Wer positiv auf Corona getestet wurde, muss neue Quarantäne-Regeln beachten

Sollen Hotelübernachtungen an Weihnachten erlaubt werden?

Die gute Nachricht: Die Corona-Fallzahlen in Deutschland bewegen sich auf einem stabilen Niveau. Die schlechte Nachricht: Sie sind immer noch viel zu hoch. Darin sind sich Virenexperten und Politiker einig. Deshalb haben Bund und Länder bereits in der vergangenen Woche weitreichende Maßnahmen beschlossen, wie die Zahlen möglichst schnell gedrückt werden sollen.

Dabei blieben viele Details aber noch offen - zum Beispiel spezielle Regeln für extreme Corona-Hotspots, in denen es mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt.

In Baden-Württemberg sollen die neuen, noch einmal strengeren Maßnahmen bereits ab Dienstag gelten. Doch wie die Beschlüsse konkret umgesetzt werden und was das für den Einzelnen bedeutet, ist noch offen. Konkretes erfahren die Menschen auf den letzten Drücker. Am Montag will die Landesregierung die neuen Regeln für den Südwesten verkünden.

Neue Quarantäne-Regeln für Baden-Württemberg

Ab Dezember wird die Quarantänezeit von 14 auf 10 Tage verkürzt. Was bereits jetzt schon gilt, sind die neuen Quarantäne-Regeln. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss sich „sofort und ohne Umwege nach Hause oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und dort möglichst keinen Besuch empfangen", lautet die Ansage des Sozialministeriums. Auch Menschen mit Symptomen wie Fieber, trockenem Husten oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns zum Schutz ihrer Mitmenschen direkt in häusliche Quarantäne begeben.

Sollen Hotelübernachtungen an Weihnachten erlaubt werden?

Für Diskussion sorgte am Wochenende ein Vorstoß von Baden-Württembergs Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Sie forderte, dass über die Weihnachtstage Hotelübernachtungen für Familienbesuche auch in Baden-Württemberg möglich sein sollen.

Inzwischen hat die Landesregierung beschlossen, über die Weihnachtstage Hotelübernachtungen für Familienbesuche in Baden-Württemberg zu ermöglichen. Allerdings stoßen diese Pläne bei Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Unverständnis

