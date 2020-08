250 Euro erhöht werden.Ein Sprecher vom Amt für öffentlich Ordnung stellte immer wieder fest, dass es stadtweit nicht nur in der Gastronomie, sondern auch im Einzelhandel oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zu Nachlässigkeiten kommt. Wie die Stuttgarter Nachrichten meldet, wurde der Regelsatz für einen Verstoß, inzwischen auf 100 Euro angehoben und kann bis zuEin Sprecher vom Amt für öffentlich Ordnung stellte immer wieder fest, dass es stadtweit nicht nur in der G, sondern auch im Einzelhandel oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zu Nachlässigkeiten kommt.

Kontrollen in der Stadt werden erhöht

Die Polizei und auch die Stadt werden ihre Kontrollen weiter erhöhen. Besonders am Flughafen und am Hauptbahnhof, wo viele Reiserückkehrer erwartet werden, sollen die Kontrollen verschärft werden.

Mehr Infektionen in der Landeshauptstadt

Der Leiter des Gesundheitsamts begründet gegenüber der Stuttgarter Nachrichten das strenge Vorgehen mit dem Anstieg der Infektionszahlen. Die Zahlen haben in der vergangenen Woche konstant zugenommen. So zählte die Stadt am Freitag neun Fälle mehr als am Vortag. Reiserückkehrer spielen beim Verbreiten des Virus ein wichtige Rolle. So haben sich drei Schüler aus Fellbach, die mit einer Reisegruppe im kroatischen Novalja unterwegs waren, mit dem Virus angesteckt. Nach einer Geburtstagsfeier wurden 25 Infektionen gezählt. Acht Gäste, die sich davor ebenfalls in Novalja aufhielten, hatten vermutlich die anderen mit dem Virus angesteckt.