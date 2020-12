Die Corona-Zahlen in Deutschland und Baden-Württemberg sind trotz des Teil-Lockdowns seit Monaten stabil auf sehr hohem Niveau, örtlich entstehen immer mehr Hotspots.

Für Corona-Hotspots im Südwesten sind weitreichende Beschränkungen angekündigt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will eine harten Lockdown nach den Weihnachtsfeiertagen.

Kultusministerin Susanne Eisenmann ist ebenfalls für einen harten Lockdown nach den Feiertagen, aber gegen Schulschließungen

Lockdown ab Klasse 8: In Extrem-Hotspots nur noch Fernunterricht

Corona-Infektionszahlen wurden am Donnerstag neue einschneidende Maßnahmen für Schulen beschlossen. Doch jetzt greift die Landesregierung in Baden-Württemberg offenbar frühzeitig durch. Für Regionen mit extrem ausuferndenwurden am Donnerstag neue einschneidende Maßnahmen für Schulen beschlossen.

Spätestens vom kommenden Montag, 14.12.2020 an sollen in Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) alle allgemein bildenden und beruflichen Schulen ab Klassenstufe 8 vollständig in den Fernunterricht übergehen, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Ausgenommen seien lediglich Abschlussklassen.

In Hotspots mit Inzidenz über 300 auch Ausgangssperre

Hotspots reagiert: In Südwest-Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche soll Das ist nicht die einzige neue Corna-Regel für Extrem-Hotspots: Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Landesregierung BW auf explodierende Infektionszahlen in: In Südwest-Regionen mit mehr alsauf 100.000 Einwohner binnen einer Woche soll das Verlassen der Wohnung bald auch tagsüber nur noch aus triftigen Gründen erlaubt sein.

Regionen mit Inzidenz über 300

Nach den jüngsten Infektionszahlen wäre

nur Pforzheim (337,4) von den neuen Regeln betroffen.

Allerdings lag Heilbronn auch schon bei 298,6.

Die Maßnahmen sind Teil einer erweiterten „Hotspot“-Strategie zur Eindämmung des Coronavirus. Die Schulen seien am Dienstag über den neuen Erlass informiert worden.

Klassenarbeiten werden bei Fernunterricht abgesagt

Das Ministerium erläuterte, in der Zeit des Fernunterrichts müssten in den betroffenen Klassenstufen bereits geplante Klassenarbeiten abgesagt werden. Wenn diese für die Note der Schülerinnen und Schüler „zwingend erforderlich“ sei, müssten die Arbeiten nachgeholt werden, sobald wieder Präsenzunterricht möglich ist.

Vorwürfe gegen Ministerin Eisenmann

Ex-Kultusminister Andreas Stoch (SPD) warf seiner Nachfolgerin Susanne Eisenmann (CDU) vor, die Situation komplett unterschätzt zu haben. „Hätte die Ministerin, wie vor Wochen von der SPD gefordert, den Unterricht für ältere Schülerinnen und Schüler auf Wechselunterricht umgestellt, müsste sie nun nicht ganze Klassen nach Hause schicken.“ Der CDU-Spitzenkandidatin sei die Profilierung wichtiger gewesen als ihr Krisenmanagement, kritisierte der SPD-Partei-und Fraktionschef.

Bisher galt Regelung zu Wechselunterricht

Bisher galt die Regelung, dass Schulen in Kreisen mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Schulverwaltung Wechselunterricht ab Klasse 8 anbieten können. Zudem soll es an den letzten beiden Schultagen vor Weihnachten, am 21. und 22. Dezember, Fernunterricht geben.

Stoch sagte, es sei besonders gefährlich, dass die Ministerin auch Ratschläge der Wissenschaft, etwa vonseiten der Leopoldina, ignoriere und als nicht zeitgemäß abkanzele. „Wer in der aktuellen Situation glaubt, Wissenschaftsbashing betreiben zu müssen, gefährdet den gesellschaftlichen Konsens über die jetzt notwendigen Maßnahmen.“ Stoch ergänzte: „Frau Eisenmann, Sie und Ihre Bildungspolitik sind nicht auf der Höhe der Zeit!“

Eisenmann hat Leopoldina-Vorschlag zu Schulen kritisiert

Eisenmann hatte den Vorschlag der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina für eine zeitweise Aufhebung der Schulpflicht schon ab der nächsten Woche kritisiert. Zudem hatte sie moniert, die Leopoldina liege mit ihren Vorschlägen auch manchmal daneben: „Manche Forderungen zeigen, dass die Leopoldina bei den Corona-Maßnahmen nicht ganz auf der Höhe der Zeit zu sein scheint. Die Idee, Gruppenaktivitäten im Bereich von Sport und Kultur einzustellen, ist in Baden-Württemberg bereits seit Wochen Realität.“

Die Lehrergewerkschaft GEW vermisst weiterhin eine landesweit einheitliche Regelung. Man habe sich seit Anfang November dafür eingesetzt, dass ab der 7. Klasse die Schülerinnen und Schüler von Regelschulen nur noch im Wechselunterricht unterrichtet werden sollen. „Jetzt ist dies möglich, aber wieder einmal kommt Mehrarbeit auf die Schulleitungen zu, anstatt eine klare landesweite Regelung zu treffen“, kritisierte GEW-Landeschefin Monika Stein.

Im Gegensatz zu anderen Lebensbereichen nehme die Landesregierung bei Kitas und Schulen in Kauf, dass Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher Gefahren ausgesetzt sind. Das Robert-Koch-Institut (RKI) habe bereits ab einer Inzidenz von 50 den Wechselunterricht empfohlen. Dabei könne eine Hälfte der Klasse in die Schule kommen, und die andere Hälfte zu Hause lernen.