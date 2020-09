Corona-Alarm im Kreis Biberach! Die Zahl der bestätigten Coronafälle im Landkreis ist am Wochenende sprunghaft gestiegen. Nach Auskunft des Landratsamtes kamen von Freitag (12.00 Uhr) bis Sonntag (18.00 Uhr) 36 neue Fälle hinzu. Mittlerweile haben sich 823 Menschen infiziert.

Corona im Kreis Biberach: Behörden führen steigende Fallzahlen auf Partys zurück

Zurückzuführen ist der starke Anstieg im Kreis Biberach laut der Behörde zur Hälfte auf drei private Partys. Das Gesundheitsamt habe über das Wochenende acht Schulklassen in vier Schulen unter Quarantäne gestellt. Hinzu kommen Mitglieder zweier Blasmusikkapellen sowie Kinder und Erzieher eines Kindergartens und eines Waldkindergartens. Konkret gehe es um drei private Partys in Mietingen, Baustetten und Unlingen. Damit einhergehend, so teilt der Kreis Biberach mit, wurden über das Wochenende drei Schulklassen der Gebhard-Müller-Schule in Biberach, drei Schulklassen an der Kilian-von-Steiner und eine Schulklasse der Realschule in Laupheim und eine Schulklasse der Realschule in Riedlingen unter Quarantäne gestellt. Hinzu kommen Mitglieder der Blasmusikkapellen in Mietingen und Baustetten. Außerdem Kinder und Erzieher des Kindergartens in Dettingen und dem Waldkindergarten bei Schöneburg.

In seinem Dasboard weist das RKI auch die aktuellen Zahlen der Corona-Neuinfektionen für den Kreis Biberach aus.

© Foto: Screenshot; Quelle: RKI

Corona im Kreis Biberach: Quarantäne für 600 Menschen angeordnet

Insgesamt wurde seit dem vergangenen Freitagnachmittag Quarantäne für 600 Menschen angeordnet. Vorsorglich zu Hause bleiben mussten am Montag weitere Schulklassen einer Realschule und eines Gymnasiums, da Testergebnisse ausstehen. Die Mitarbeiterzahl im Amt wurde wegen der Situation im Kreis Biberach über das Wochenende um fast 20 Personen erhöht. Die weiteren Kontaktpersonenermittlungen dauere Angaben des Gesundheitsamtes Biberach zufolge an.

Landrat Schmid lobt den Einsatz des Gesundheitsamtes Biberach

Landrat Dr. Heiko Schmid sagte einem Bericht auf der Webseite des Landkreises zufolge: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes machen einen richtig, richtig guten Job in einer sehr belastenden Situation. Am Wochenende stand ich im Austausch mit dem Gesundheitsamt und dem Ministerium. Wir werden die Situation am Montagvormittag sehr genau analysieren und überlegen, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Unser Ziel ist es nach wie vor die Kontaktketten zu unterbrechen, was angesichts der dynamischen Lage ohne weitere Maßnahmen immer schwieriger wird."

Die aktuelle Entwicklung der Zahlen im Kreis Biberach sowie in den einzelnen Gemeinden des Landkreises lassen sich auf der Internetseite einsehen. Hier geht es zu der Übersicht mit Karte zur aktuellen Corona-Situation im Kreis Biberach.

Corona-Zahlen - So viele Neuinfektionen, Tote und Genesene gibt es in Deutschland

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 284.140 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI auf seiner Homepage bekannt gab (Stand Sonntag, 27.09.2020, 0 Uhr). Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 285.026 Infizierte.

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt jetzt bei 9457. Das sind fünf mehr als am Vortag. Die JHU meldet aktuell 9459 Tote.