Laut dem Gesundheitsministerium in Stuttgart ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag um 1033 Personen gestiegen. Das sind mehr als doppelt so viel neue Fälle als am Sonntag. Die Gesamtzahl steigt damit auf 5333, wie das Ressort von Manne Lucha am Montagabend mitteilte.

Manne Lucha in Quarantäne

Der Grünen-Politiker ist jetzt selbst in häuslicher Quarantäne. Er hatte am Wochenende erfahren, dass eine Person aus seinem persönlichen Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Bislang gibt es im Südwesten 31 Tote - 23 von ihnen waren 80 Jahre alt oder älter.