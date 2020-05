Außengastronomie soll in Baden-Württemberg vom 18. Mai an wieder möglich sein, sagte Tourismusminister Guido Wolf am Donnerstag dem SWR. Die Innenräume der Restaurants könnten vom 25. Mai an wieder öffnen, Hotels und Freizeitparks am 30. Mai. Es handele sich bei den Terminen noch nicht um einen gemeinsamen Beschluss, sondern um „Pläne, an denen mit Hochdruck gearbeitet“ werde, erläuterte ein Sprecher von Wolfs Ministerium.

Wolf: Gastronome sollen verbindlich planen können

„Ich kann versprechen, dass die Landesregierung den Zeitplan bis zum Wochenende hinterlegt, damit die Gastronomen verbindlich planen können“, sagte Wolf dem Sender. Da sei man sich im Kabinett „ja völlig einig“. Die Infektionszahlen müssten aber stabil bleiben, damit die Pläne umgesetzt werden können.

Am Mittwoch hatte die Landesregierung weitere Lockerungen der Corona-Regeln vorgestellt. Dazu war ein „Stufenplan“ entwickelt worden. Der Plan sieht fünf Öffnungsstufen vor, die erste soll kommenden Montag greifen.