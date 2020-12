Der baden-württembergische Ministerpräsident(Grüne) drängt angesichts steigender Corona-Infektionszahlen aufdes öffentlichen Lebens. So könne man nicht weitermachen, sagte Kretschmann am Dienstag bei einer Kabinettssitzung in Stuttgart. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. „Ein scharfer Lockdown nach den Weihnachtstagen rückt näher“, sagte Kretschmann Teilnehmern zufolge. Die Lage in Baden-Württemberg sei. Er stimme Überlegungen des Bundes zu, härtere Maßnahmen zu ergreifen.