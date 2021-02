Winfried Kretschmann (Grüne) hat entsprechende Hoffnungen gedämpft. Öffnungen könne es nur geben, wenn der Inzidenzwert auf unter 50 falle, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Werden die strengen Corona-Regeln in Baden-Württemberg ab dem 14. Februar gelockert? Ministerpräsident(Grüne) hat entsprechende Hoffnungen gedämpft. Öffnungen könne es nur geben, wenn derfalle, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart.

Corona-Fallzahlen im Südwesten noch zu hoch

Der Südwesten liege mit einem Wert von 74,2 bei den Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner am besten von den 16 Bundesländern, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Kurz vor Weihnachten lag diese Sieben-Tage-Inzidenz im Land bei über 200. Kretschmann betonte allerdings, der Inzidenzwert sinke seit Tagen kaum mehr. „Ich sehe mit einer gewissen Besorgnis, dass wir uns im Moment gerade wieder in einer Seitenbewegung befinden.“ Die Menschen hätten offensichtlich immer noch zu viele Kontakte. „Die Unsicherheit bleibt“, sagte Kretschmann. In einer Pandemie sei es schwer zu planen.