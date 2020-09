Baden-Württemberg hat am Dienstag vorgestellt, wie sie der Situation begegnen will. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rief die Bürger bei der Wenn die Corona-Zahlen weiter steigen, kann sich die Situation zuspitzen. Die Landesregierung inhat am Dienstag vorgestellt, wie sie der Situation begegnen will. Ministerpräsident(Grüne) rief die Bürger bei der Vorstellung des Konzepts am Dienstag in Stuttgart weiter zur Vernunft auf. „Wir können uns nicht leisten, sorglos zu werden“, sagte er.

Diese Maßnahmen sollen die Corona-Pandemie eindämmen

Für jede Stufe werden schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie getroffen. Derzeit befindet sich das Land nach Angaben des Staatsministeriums in Stufe 1, einer stabilen Phase mit moderaten Infektionszahlen. Wird die kritische Phase der Stufe 3 mit einem exponentiellen Infektionsanstieg und nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsketten erreicht, sieht das Konzept etwa eine Ausweitung der Maskenpflicht an Schulen etwa auf den Unterricht vor. Im Einzelhandel soll dann die Anzahl der Personen pro Verkaufsstelle eingeschränkt werden. In der Gastronomie könnten dann der Ausschank von Alkohol eingeschränkt und der Betrieb auf Außenbereiche beschränkt werden.