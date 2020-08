Gesundheitsämter in Baden-Württemberg an das Zahl der seit Beginn der Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg hat die Marke von 40.000 Fällen überschritten. Baden-Württemberg steht hinter Nordrhein-Westfalen mit bisher 56.916 Infizierten und Bayern mit bisher 55.061 gemeldeten Fällen an dritter Stelle unter den Bundesländern in Deutschland. Es sind beunruhigende Werte, welche dieinan das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin melden. Dieder seit Beginn der Corona-Pandemie nachweislich mit demInfizierten in Baden-Württemberg hat die Marke vonüberschritten. Baden-Württemberg steht hintermit bisherundmit bishergemeldetenan dritter Stelle unter den Bundesländern in Deutschland.

Das sind die Fallzahlen des RKI für Baden-Württemberg im Überblick

Bisher nachweislich infiziert waren (Stand Samstag, 22.08.2020) 40.173 Menschen in Baden-Württemberg

Das sind 142 mehr als am Vortag

Die Zahl der Genesenen ist auf 36.100 gestiegen

Das sind rund 100 Genesene mehr als am Vortag

Die Zahl der Todesfälle an oder mit Corona liegt aktuell bei 1863

Pro 100.000 Einwohner gibt es 361,1 Fälle (Freitag: 359,8)

Die Einwohnerzahl in BW beträgt: 11.069.533 Menschen

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde am Montag- Stand 24.08.2020 - mit 1,08 angegeben. Er zeigt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt binnen 7 Tagen ansteckt.

Lockerungen streichen? Bundesländer erwägen verschärfte Corona-Regeln

Angesichts steigender Infektionszahlen erwägen mehrere Bundesländer wie Brandenburg Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Berlin offenbar eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen besonders gegen Partys und Feste. Darunter ist offenbar auch Baden-Württemberg: "Wenn wir merken, dass die Eigenverantwortung nicht weit genug geht, werden wir wieder stärker einschränken müssen", sagte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) der "FAS" mit Blick auf private und öffentliche Feste. "Jede Öffnung, die wir machen, kommt dem Ritt auf der Rasierklinge gleich", warnte er. Notfalls müsse und könne das Land "nachsteuern".

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am kommenden Donnerstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Videokonferenz über die Corona-Lage und gegebenenfalls notwendige Konsequenzen beraten.

Stadt kommt über kritischen Wert - Erstmals wieder Vorwarnstufe in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg die kritische Marke für R-Wert bei 38,9 und damit über der Marke von 35, die eine Vorwarnstufe auslöse. Der 7-Tage-R-Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Härtere Maßnahmen wie beispielsweise ein Shutdown werden laut SWR-Informationen erst bei einem Wert von 50 ergriffen. Zum ersten mal seit Monaten ist nach Medienberichten indie kritische Marke für Corona-Neuinfektionen überschritten worden. Nach Informationen des SWR gilt deshalb in der Stadt Heilbronn nun eine Vorwarnstufe. In Heilbronn liegt nach Information des RKI Dashboards der 7-Tage-und damit über der, die eine Vorwarnstufe auslöse. Der 7-Tage-R-Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den letzten sieben Tagen mit deminfiziert haben. Härtere Maßnahmen wie beispielsweise ein Shutdown werden lauterst bei einem Wert von 50 ergriffen.

Hohe Corona-Zahlen in Heilbronn: Neuinfektionen in Zusammenhang mit Reiserückkehrern

Die hohe Zahl an Neuinfektionen sei nach Informationen des Landratsamtes auf Reiserückkehrer zurückzuführen, berichtete der SWR. Die Entwicklung habe sich bereits in den vergangenen Tage abgezeichnet. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha hatte sich bereits am Wochenende eingeschaltet. Lucha habe am Samstag mit dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) telefoniert und ihn über die Infektionslage informiert, sagte am Sonntag dem SWR ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Der Gesundheitsminister hätte angekündigt, dass die Tests in Heilbronn nun ausgeweitet werden. Lucha appellierte an die Heilbronner, vorsichtig zu sein.

RKI-Dashboard: So sind die Corona-Zahlen in Ulm