Mit Pforzheim und Mannheim haben bereits zwei Corona-Hotspots im Land eine nächtliche Ausgangsbeschränkung erlassen. Die Stadt Pforzheim verkündete die nächtliche Ausgangsbeschränkung am späten Freitagabend. Sie tritt am Samstag in Kraft und gilt bis zum 14.12.2020 in der Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens. Als Ausnahme von der Regelung gelten demnach nur „triftige Gründe“, wie etwa

berufliche Tätigkeiten

oder Arztbesuche.

Polizei kontrolliert Ausgangsbeschränkung in Mannheim

In Mannheim besteht eine nächtliche Ausgangsbeschränkung bereits seit Freitag. Sie wird von der Polizei strikt kontrolliert. In Pforzheim wurden zudem

eine erweiterte Maskenpflicht in Fußgängerzonen in der Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr beschlossen

sowie ein Veranstaltungsverbot, das lediglich religiöse Zwecke und etwa Demos ausnimmt.

Es greift zudem eine strenge Kontaktbeschränkung. So dürfen sich öffentlich wie privat nur noch Personen aus zwei Haushalten treffen, maximal jedoch fünf Menschen.

Strenge Corona-Regeln auch in anderen Hotspot-Regionen

Ähnlich strenge Corona-Maßnahmen hatten zuvor bereits die Landkreise

Tuttlingen,

Lörrach,

Calw und der

Schwarzwald-Baar-Kreis

beschlossen. Diese Kreise hatten in dieser Woche über dem 7-Tage-Inzidenz-Wert von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gelegen - sie gelten somit als Hotspots. Die Kreise hatten sich deshalb selbstständig zu schärferen Maßnahmen entschlossen.

Für Kreise über dem Wert von 200 bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz hatte die Landesregierung vor längerem eine Hotspot-Strategie angekündigt, diese aber erst am Freitag erlassen.

Strengere Corona-Maßnahmen des Landes für Hotspots

Die Regelung des Landes sieht vor, strengere Maßnahmen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen zu erlassen, wenn die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche in den vergangenen drei Tagen über den Wert von 200 gestiegen ist. Zudem müsse ein „diffuses Infektionsgeschehen“ vorliegen. Als weitere Maßnahmen sieht das Land

Kontaktbeschränkungen für Treffen mit maximal fünf Personen

und ein Veranstaltungsverbot vor.

Für Besuche in Pflegeheimen werden FFP2-Masken oder Corona-Schnelltests vorgeschrieben.

Das sind die Hotspots in Baden-Württemberg

Am Freitag (Stand: 16.00 Uhr) lagen nach Angaben des Landesgesundheitsamts die Kreise

Lörrach (205,5),

Heilbronn (214,1),

Mannheim (224) und

Pforzheim (272,3)

über der Grenze von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche.

Die Landkreise Tuttlingen, Calw und der Schwarzwald-Baar-Kreis hatten diese Schwelle zuletzt wieder knapp unterschritten.