Die Landesregierung in Baden-Württemberg erhöht die Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht. Bei fehlendem Mund-Nasenschutz im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) konnte betroffenen Personen bislang ein Bußgeld in Höhe zwischen 25 und 250 Euro auferlegt werden. Künftig werden mindestens 100 Euro fällig.

Zunehmende Disziplinlosigkeit beim Maskentragen

Als Grund für die Anhebung der Untergrenze nennt die Corona-Lenkungsgruppe des Staatsministeriums die „zunehmende und bisweilen mutwillige Disziplinlosigkeit beim Befolgen der Maskenpflicht im ÖPNV“. Der maximale Betrag von 250 Euro hat auch weiterhin Bestand.

Polizei kontrolliert Maskenpflicht verstärkt

Mit zunehmender Dauer der Maskenpflicht sei ein Rückgang der Akzeptanz festzustellen. Deshalb hat das Innenministerium Baden-Württemberg die Polizeipräsidien im Land damit beauftragt, die Einhaltung der Maskentragepflicht im ÖPNV gezielt zu überwachen. Den Auftakt macht am 13. August 2020 das Polizeipräsidium Aalen im Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall.

Strobl kritisiert Masken-Muffel

„Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist eine sinnvolle und einfache Möglichkeit, die Ansteckungsgefahr im Alltag zu minimieren. Es hat etwas mit Verantwortung, Respekt und Rücksicht gegenüber unseren Mitmenschen zu tun, Mund und Nase zu bedecken – gerade in Bussen und Bahnen, wo oft der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann“, sagt Innenminister Thomas Strobl. „Die Mehrheit der Fahrgäste trägt Maske und kommt so verantwortungsbewusst der Maskenpflicht an Haltestellen und in Bahn und Bus nach. Einzelne weigern sich oder gehen sorglos mit der Tragepflicht um.“ Wer den Infektionsschutz missachte, handle unverantwortlich und gefährde sich und andere.

Mit „Augenmaß“ werde die Polizei in Baden-Württemberg dafür sorgen, dass die Regeln der Corona-Verordnung eingehalten werden, sagte Strobl. Wer allerdings unverbesserlich die Regelungen missachte, müsse mit Folgen rechnen.