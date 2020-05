Innerhalb der Landesregierung von Baden-Württemberg gibt es erhebliche Differenzen über die weitere Corona-Politik. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag nur vorsichtige Lockerungen für private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern im Land angekündigt. Danach sollen vom 1. Juni private Veranstaltungen im Freien mit maximal 20 Personen, in geschlossenen Räumen mit maximal 10 erlaubt sein. Öffentliche Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen sollen zeitgleich für bis zu 100 Personen möglich sein. Eine interministerielle Arbeitsgruppe hatte dagegen auch für private Veranstaltungen die Obergrenze 100 empfohlen.

Landes-CDU fordert mehr Freiheiten

Die CDU will nicht Kretschmann, sondern der Empfehlung folgen und lehnt eine unterschiedliche Behandlung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen ab. Sie dringt insgesamt auf mehr Freiheiten. Nun soll der Koalitionsausschuss am Freitag eine Lösung finden.

Vor der Sitzung der Spitzen der Regierungspartner macht sich CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann zudem für einen „Wechsel der Systematik der Corona-Verordnungen“ stark. Es gebe inzwischen ein „unüberblickbares Sammelsurium an Ausnahmen und Widersprüchlichkeiten“, das viele Bürger nicht mehr verstehen würden. Das Land solle „nicht mehr definieren, was erlaubt ist, sondern jetzt wieder definieren, was nicht erlaubt ist“, sagte CDU-Generalsekretär Manuel Hagel.