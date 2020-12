In Baden-Württemberg soll es auch im Fall eines harten Corona-Lockdowns nach Weihnachtengeben. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart, kategorische Besuchsverbote bei steigenden Infektionszahlen kämen im Südwesten nicht infrage. Der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, plädierte für ein Recht auf Risiko. Während ältere Menschen zu Hause gemeinsam mit ihren Angehörigen entscheiden könnten, wie viel Nähe sie angesichts der Corona-Pandemie zulassen, seien Menschen in Heimen in dieser Frage quasi entmündigt.