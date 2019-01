Baden-Württemberg CDU: Merz-Fans üben Schulterschluss mit AKK

Schöntal / Roland Muschel

Als Annegret Kramp-Karrenbauer am Samstag durch die hohen Holztüren den Festsaal der Klosteranlage Schöntal betritt, erheben sich die knapp 200 Mandats- und Funktionsträger der Südwest-CDU von ihren Sitzen und empfangen die neue Bundesvorsitzende mit minutenlangem Applaus. Warmen Beifall erhält die Saarländerin auch für ihre Rede, beklatscht werden nicht zuletzt ihre Forderungen nach der uneingeschränkten Abschaffung des Soli und nach Maßnahmen zur Luftreinhaltung, die für die Menschen „nachvollziehbar“ und „verhältnismäßig“ sein müssten. „Alles, was sie bisher zur Finanz- und Wirtschaftspolitik gesagt hat, kann ich voll unterschreiben“, lobt der Hohenloher Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten den Auftritt. „Sie hat verstanden, wo uns der Schuh drückt“, gibt sich auch der Ravensburger CDU-Kreischef Christian Natterer versöhnt.

Von Stetten und Natterer hatten sich im Dreikampf um den CDU-Bundesvorsitz massiv für Friedrich Merz eingesetzt. Nun rücken die neue Bundeschefin und der Landesverband, der sich den Ruf eines Merz-Fanclubs erworben hatte, zusammen. Das ist eine zentrale Botschaft, die von der diesjährigen Klausurtagung der CDU Baden-Württemberg im Kloster Schöntal ausgehen soll.

Unbehagen über Fahrverbote

Es habe einen „ganz engen Schulterschluss“ gegeben, berichtet Landeschef Thomas Strobl hinterher. Das im Jahr der Europa- und Kommunalwahlen wichtige Bild der Geschlossenheit soll auch nicht weiter durch Medienberichte getrübt werden, wonach Parteifreunde nach einem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021 Ausschau halten würden, der mal Merz, mal Susanne Eisenmann, jedenfalls aber nicht Strobl heißt. Es habe im Landesvorstand über zehn Wortmeldungen gegeben, dass diese „Rachefeldzüge“ und „diese Art des Brunnenvergiftens“ aufhören müssten, sagt Generalsekretär Manuel Hagel kurz nach Beginn der Tagung. Es habe dazu „keine Widerrede“ gegeben, sekundiert Strobl zufrieden.

Später am Abend, beim Essen auf der Götzenburg, freut sich Strobl über die „Nestwärme“. Es sei im Kloster nicht so kalt wie sonst, „weil wir alle zusammenrücken“. Sogar Holger Kappel, Landesvorsitzender der nicht als offizielle Parteigliederung anerkannten „WerteUnion“, ein Zusammenschluss besonders scharfer Kritikern des Kurses von Kanzlerin Angela Merkel, wird mit offenen Armen empfangen.

Was die Partei in jedem Fall eint, ist das Unbehagen über die Dieselfahrverbote. Bestärkt werden die Christdemokraten in ihrer Haltung von Norbert Haug, dem früheren Motorsport-Chef von Mercedes-Benz, der als Gast mit den CDU-Politikern diskutiert. „Die Vernunft muss siegen“, fordert er die Zuhörer auf, in der Frage der Fahrverbote auf „Fakten statt Fantasie“ zu bauen. In der einstimmig verabschiedeten „Schöntaler Erklärung“ heißt es dann: Der „ohne wissenschaftliche Grundlage entstandene Grenzwert“ für Stickoxid sei „neu festzulegen“. Bis dahin müsse es „ein Moratorium für massive Eingriffe ins Eigentum aufgrund dieses Grenzwertes geben“. Den „aktuellen Feldzug gegen den Diesel“ lehne die CDU ab. In der „Schöntaler Erklärung“ definiert die Partei auch ihre Vorstellungen von der sozialen Marktwirtschaft; nicht allen gefällt der Mix. „Dem Papier hätte mehr Bodenhaftung gutgetan, das hätte auch zu einem höheren Nutzwert geführt“, sagt die Europaabgeordnete Inge Gräßle am Rande der Klausurtagung.

In einem weiteren Papier zum Wohnungsbau fordert die Partei unter anderem die Senkung der Grunderwerbssteuer auf 3,5 Prozent und eine Überprüfung des von Grün-Rot eingeführten Bürgerentscheids bei der Ausweisung von Baugebieten. Wenige Monate vor dem Doppelwahltermin stellt die CDU damit bewusst Konfliktthemen mit den Grünen ins Schaufenster.

Dass dadurch das Klima in der Koalition auf Landesebene frostiger wird, nimmt der kleinere Partner für das Ziel, Stammwähler zu mobilisieren, Verluste an die AfD zu reduzieren und insgesamt wieder die Nummer eins im Land zu werden, offenbar bewusst in Kauf.