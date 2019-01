Heidelberg CDU will in großen Städten wieder besser Fuß fassen

CDU will in großen Städten wieder besser Fuß fassen

Heidelberg / DPA

In den großen Städten Baden-Württembergs hat die CDU einen schweren Stand - ein neuer Arbeitskreis will die Partei dort wieder stärker etablieren. „Wir wollen, dass die CDU nicht nur in der Fläche Wahlen gewinnt, sondern auch in den Städten“, sagte einer der Initiatoren, der Heidelberger Kreisverbandschef Alexander Föhr, der Deutschen Presse-Agentur. Die selbst ernannte „Baden-Württemberg Partei“ dürfe diese Kommunen nicht aufgeben. Auch der Freiburger Politologe Michael Wehner findet: „Die CDU hat nach wie vor ein Großstadtproblem.“

Das wird zum Beispiel bei der Zusammensetzung der CDU- Landtagsfraktion deutlich: Keine der neun Städte ab 100 000 Einwohnern, auf die sich die Arbeitsgruppe konzentriert, ist mit einem Abgeordneten im Parlament vertreten.

Stadtrat Alexander Föhr