Doppelhaushalt, Landarztquote, Flächenfaktor - aus Sicht der CDU-Fraktion hat die Regierung in den vergangenen Wochen einige wichtige Themen abgeräumt. Aber wo geht es in der restlichen Legislaturperiode noch hin? Was kann Grün-Schwarz noch auf die Beine stellen, bevor der Wahlkampf für die Landtagswahl 2021 beginnt? Die CDU will an Profil gewinnen, um 2021 die Grünen abzulösen und in die Stuttgarter Villa Reitzenstein einzuziehen. Schon jetzt wird unter den Koalitionspartnern der Wahlkampf-Vorwurf immer mal wieder laut.

Nach der traditionellen Frühjahrsklausur in Ettlingen stellt die Landtags-CDU heute ihre politischen Projekte für die kommenden Monate vor. Bei der Klausur ging es unter anderem um Wirtschaftspolitik und die Zukunft der Automobilindustrie. Im Anschluss stellt auch die oppositionelle SPD-Fraktion die Ergebnisse ihrer Klausur vor. Die Sozialdemokraten kamen in Bad Mergentheim zusammen.