Ihre ersten Termine als CDU-Spitzenkandidatin führen Susanne Eisenmann in den Wahlkreis von Guido Wolf. Als Susanne Eisenmann in Mühlheim an der Donau vorfährt, warten über 100 Neugierige. Das Gasthaus „Krone“ hat seine Außenbestuhlung erweitert, auf Tischen stehen Deutschlandfähnchen mit CDU-Aufdruck. Eisenmann geht durch die Reihen, gibt jedem die Hand. CDU-Kreis­chefin Maria-Lena Weiss be...