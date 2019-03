Nach der Umsetzung von Maßnahmen für saubere Luft gehören nach Meinung von CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart die bestehenden Euro-4-Fahrverbote auf den Prüfstand. Die Frage sei, ob man bei besseren Luftmesswerten überhaupt noch Fahrverbote in Stuttgart brauche, sagte Reinhart am Dienstag in Stuttgart. Dies müsse man dann im Rahmen der Verhältnismäßigkeit prüfen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte zuvor eine Überprüfung der bestehenden Fahrverbote nicht ausgeschlossen, sich aber deutlich zurückhaltender gezeigt: „Das müssen wir sehen, wenn wir erste Messergebnisse haben, was sich da getan hat.“

In der Landeshauptstadt gelten seit dem Jahresbeginn Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter. Fahrverbote für Diesel der Norm 5 drohen, wenn die Luft nicht schnell deutlich sauberer wird. Ministerpräsident Kretschmann und Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) wollen nach Angaben vom Dienstag zumindest flächendeckende Fahrverbote für Euro-5-Diesel vermeiden. Deshalb werden nun diverse Maßnahmen vorangetrieben. So sollen landeseigene Gebäude in der Stadt mit besonderer Farbe bestrichen und auf Straßen bestimmte Beläge ausgebracht werden, die Schadstoffe binden. Der grün-schwarze Koalitionsausschuss hat diese Maßnahmen nun aufs Gleis gesetzt.