CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart will für seine Partei Platz eins im Land zurückerobern – und kritisiert die Klima-Bilanz der Grünen. Vom Fenster seines Büros in Tauberbischofsheim hat der Chef der CDU-­Landtagsfraktion, Wolfgang Reinhart, Wirtschaft und Natur im Blick: Es liegt im Industriegebiet, von Bäumen umgeben.Hatten Sie in den Sommerferien Zeit, die Natur zu genießen?Wolfgang Reinhart: Als junger Leistungssportler bin...