Berlin CDU begrüßt Ausreisegenehmigung von Mesale Tolu

Berlin / DPA

Die CDU hat die Ausreisegenehmigung für die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu begrüßt. Die Entscheidung sei mit großer Freude aufgenommen worden, sagte CDU-Generalsekretär Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag nach Sitzungen der Spitzengremien ihrer Partei in Berlin. „Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ja noch eine ganze Reihe von inhaftierten deutschen Staatsangehörigen auch in der Türkei gibt“, fügte sie an.

Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel habe zudem deutlich gemacht, dass sie keine Notwendigkeit sehe, zurzeit über besondere deutsche Hilfen für die Türkei nachzudenken, sagte Kramp-Karrenbauer. Diese Haltung sei von den CDU-Gremien positiv aufgenommen worden.