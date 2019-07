Die katholische Hilfsorganisation Caritas beklagt eine zunehmende Militarisierung der internationalen Staatengemeinschaft. Es gebe eine weltweite Aufrüstungsspirale, sagte der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, am Donnerstag in Freiburg. Statt die Flüchtlings- und Entwicklungshilfe zu verbessern und Friedenspolitik zu betreiben, würden vielerorts die Ausgaben für das Militär deutlich erhöht. Mehr Waffen sorgten für mehr Konflikte und mehr Flüchtlinge. Dennoch gebe es in der Politik einen Bewusstseinswandel hin zu einer Militarisierung der Politik und einem globalen Aufrüsten.

Die Hilfe für Menschen in Not verliere politisch spürbar an Bedeutung, sagte Neher. Die Arbeit von Hilfsorganisationen wie Caritas international mit Sitz in Freiburg werde so erschwert. Es sei zu befürchten, dass mehr Geld für Militär Einsparungen bei der Entwicklungshilfe zur Folge habe.

Auslöser dieser Entwicklung seien US-Präsident Donald Trump und seine Forderung, die Nato-Mitgliedsstaaten müssten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Die Bundesregierung müsse sich davon distanzieren.

