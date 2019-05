Zum Abschluss der Feierlichkeiten zu 70 Jahren Grundgesetz öffnet das Bundesverfassungsgericht heute seine Türen für interessierte Bürger. Der Tag steht unter dem Motto „Offene Verfassung, offenes Gericht“. Besucher können sich das Gebäude bei einem Rundgang anschauen. Die Richterinnen und Richter erzählen in Gesprächen vor Publikum über ihre Arbeit.

Außerdem zeichnet eine Ausstellung die Baugeschichte nach. Das Gericht hatte den von dem Architekten Paul Baumgarten gestalteten Komplex im Karlsruher Schlossbezirk vor rund 50 Jahren am 6. Mai 1969 bezogen. Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 in Bonn verkündet.

Aus Sicherheitsgründen können laut Gericht nicht mehr als etwa 5000 Menschen eingelassen werden. Eine kostenlose Karte können Interessierte ab 9.00 Uhr in einem Zelt vor dem Gebäude bekommen.

Auf dem Vorplatz des Gerichts gibt das Berliner Maxim Gorki Theater ein Gastspiel mit der Performance „Grundgesetz - ein chorischer Stresstest“. Vor dem Schloss geht ein Bürgerfest zu Ende.

Infos zum Tag der offenen Tür

Über den Baumgarten-Bau

Internetseite zum Karlsruher Verfassungsfest