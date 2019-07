Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) wird heute in Heidelberg bei der Auftaktveranstaltung der neuen Dialogreihe Jüdisches Forum erwartet. Der Landesverband der CDU will damit nach eigenen Angaben eine überparteiliche und offene Dialogplattform ins Leben rufen. „Im Zentrum steht dabei, den Austausch und das Miteinander der Menschen und Religionen zu fördern sowie jüdische Lebensverhältnisse in unserem Land sichtbar zu machen“, heißt es in der Einladung. Im Südwesten leben den Angaben zufolge mehr als 9200 Menschen jüdischen Glaubens.

Einladung