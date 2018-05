Weil am Rhein Bundespolizei greift mehrere Nigerianer an Grenze auf

Weil am Rhein / DPA

Die Bundespolizei hat mehrere junge Männer aus Nigeria bei der Einreise aufgegriffen. Beamte hatten zwei Männer am Montag auf einem Güterzug in Weil am Rhein entdeckt. Ausweise hatten sie nicht dabei, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Ein Abgleich der Fingerabdrücke ergab, dass es sich um Nigerianer im Alter von 22 und 29 Jahren handelt, die sich im Asylverfahren in Italien befinden.

Bereits am Samstag hatten Zollbeamte in einem Fernreisebus am Grenzübergang Rheinfelden drei unerlaubt eingereiste Männer entdeckt. Ein 24-Jähriger habe einen abgelaufenen nigerianischen Pass und ein italienisches Papier vorgelegt, hieß es. Die beiden anderen Männer konnten sich nicht ausweisen. Recherchen ergaben, dass sie ebenfalls aus Nigeria stammen. Alle befinden sich im italienischen Asylverfahren, einer zusätzlich im österreichischen.

Alle fünf Aufgegriffenen stellten nach Angaben der Bundespolizei Asylbegehren und wurden in die Erstaufnahmestelle nach Karlsruhe gebracht.

Mitteilung der Bundespolizei

