Weil am Rhein Bundespolizei entdeckt in Güterzug 14 illegal Einreisende

Weil am Rhein / DPA

Die Bundespolizei hat in einem aus Italien kommenden Güterzug 14 illegal einreisende Flüchtlinge entdeckt. Es handele sich um zehn Männer und vier Frauen zwischen 19 und 38 Jahren, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Alle der am vergangenen Samstag bei Kontrollen im Güterbahnhof von Weil am Rhein (Kreis Lörrach) Aufgegriffenen stammten aus westafrikanischen Ländern. Einer der Männer, ein 38-Jähriger aus Liberia, war demnach erst vor wenigen Tagen nach Italien abgeschoben worden. Zehn weitere Westafrikaner hatten sich den Angaben zufolge bereits im italienischen Asylverfahren befunden.

Pressemitteilung Bundespolizei