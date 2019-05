Themen in diesem Artikel Europawahl

Mehr als 8,5 Millionen Menschen sind heute aufgerufen, ihre Stimmen für die Europa- und Kommunalwahlen abzugeben. Um 8.00 Uhr öffnen landesweit die Wahllokale. Während die Abstimmung für das Europäische Parlament vergleichsweise einfach ist, stehen in den Städten und Gemeinden Tausende Kandidaten zur Wahl. Die Wähler haben dort mehrere Dutzend Stimmen, die sie verteilen können. Damit zählt das Wahlsystem zu den kompliziertesten in Deutschland - die Auszählung der Kreuzchenflut wird mehrere Tage dauern. Ein vorläufiges Ergebnis der Europawahl in Baden-Württemberg soll hingegen schon am späten Sonntagabend vorliegen.

