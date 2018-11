Land am Rand Blitzer-Geld zurück im Einhorn-Tunnel

Land am Rand

schwäbisch Gmünd / Simon Wagner

Der Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd gilt als technische Meisterleistung und die unterirdische Strecke seit ihrer Fertigstellung im Jahr 2013 als teuerste Ortsumfahrung Deutschlands.

Eine Einschätzung, die rund 4000 Lastwagenfahrer wohl blindlings unterschreiben dürften. Denn sie alle bekamen unerfreuliche Post, weil sie zwischen Februar und Ende Juli dieses Jahres im Gmünder Untergrund geblitzt worden waren. Das allerdings zu Unrecht, wie die Stadt nach einer gerichtlichen Klärung nun etwas kleinlaut zugeben musste.

Die Radarfallen an den Ein- und Ausfahrten des Tunnels waren falsch eingestellt und lösten bereits ab Tempo 60 aus, obwohl 80 erlaubt waren. Ein vermeintlicher Temposünder zog anschließend erfolgreich vor den Kadi. Aber wer glaubt, damit seien alle Bescheide aus dieser Zeit unwirksam und es gebe eine automatische Rückerstattung, der täuscht sich ganz gewaltig.

Abgeschlossene Verfahren, so wieherte zunächst der deutsche Amtsschimmel ausgerechnet im Einhorntunnel, können nicht zurückgeholt werden. Wer zahlte, hat Pech gehabt. Doch offenbar erschrocken über so viel Buchstabentreue ruderte die Stadt gestern nun doch zurück. Zwar könne man den Stand der Verfahren nicht ändern, das Geld allerdings soll nun auf freiwilliger Basis erstattet werden. Außerdem sei man im Gespräch mit dem Kraftfahrt-Bundesamt: 800 Lastwagenfahrer erhielten neben Erinnerungsfotos aus dem Gmünder Einhorntunnel nämlich auch Punkte in Flensburg.