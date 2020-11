Hilfe für notleidende Vereine in der Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Beantragt werden kann über das Serviceportal des Landes eine jeweils einmalige Förderung von maximal 12.000 Euro pro Verein oder Organisation, die nicht zurückbezahlt werden muss. Ursprünglich sollten die Fördermittel nur bis Ende Oktober beantragt werden können. Das Land verlängert diein der Corona-Pandemie . Gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen können nun fünf weitere Monate langstellen, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Beantragt werden kann über daseine jeweils einmalige Förderung von maximalpro Verein oder Organisation, die nicht zurückbezahlt werden muss. Ursprünglich sollten die Fördermittel nur bis Ende Oktober beantragt werden können.

Diese Vereine können finanzielle Hilfe beantragen

Das Hilfspaket richtet sich an Vereine und Organisationen im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Integrationsministeriums, die unverschuldet in Not geraten sind. Anträge stellen können etwa Nachbarschaftshilfen, Tafelvereine, Selbsthilfevereine, Mehrgenerationenhäuser, oder Vereine und freie Träger in der Kinder- und Jugendarbeit. „Die wertvolle Arbeit von Vereinen und zivilgesellschaftlichen Organisationen darf auch durch die zweite Welle nicht wegbrechen“, betonte Sozialminister Manne Lucha (Grüne).