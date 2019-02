Schule Bis 2030 will Eisenmann 10 600 neue Lehrerstellen

Stuttgart / Roland Muschel

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat am Mittwoch eine „Modellrechnung“ zum Lehrerbedarf in den Jahren 2020 bis 2030 vorgelegt. Danach muss das Land mittelfristig 10 600 zusätzliche Deputate schaffen, um angemessen auf steigende Schülerzahlen zu reagieren und die geplanten bildungspolitischen Projekte umzusetzen. Der derzeitige Lehrermangel sei „leider in Teilen hausgemacht“, begründete Eisenmann ihr Vorgehen. „Die Pensionierungswelle ist beispielsweise nicht einfach vom Himmel gefallen. Gleichwohl wurde in der Vergangenheit versäumt, frühzeitig darauf zu reagieren und rechtzeitig zum Beispiel die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen“. Aus diesen Fehlern gelte es zu lernen und künftig eine realistische Planungsgrundlage zu haben.

Die Modellrechnung geht von steigenden Schülerzahlen bis 2030 aus. Allein die demografische Entwicklung bedingt demnach einen Mehrbedarf von rund 5800 Stellen. Dazu kommen 4800 Stellen für bildungspolitische Vorhaben, die teils schon beschlossen, teils im Koalitionsvertrag verankert, teils erst in der Diskussion sind. Dazu zählen die dauerhafte Erhöhung der Krankheitsvertretungsreserve von 2026 an um 334 auf dann 2000 Deputate, der Ausbau des Fachs Ethik bis Ende 2025 mit insgesamt 668 weiteren Deputaten oder der Abbau des strukturellen Unterrichtsdefizits an den beruflichen Schulen mithilfe von 600 zusätzlichen Stellen bis Ende 2025.

Mit ihrer Modellrechnung eröffnet Eisenmann zugleich den Poker um den Doppelhaushalt 2020/21. Laut ihren Kalkulationen müssten die Schulen 2020 mit 643 und 2021 mit weiteren 530 neuen Stellen bedacht werden. 2020 tritt die Schuldenbremse in Kraft, die den Ländern die Aufnahme neuer Kredite untersagt. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung müsste ein Stellenaufbau im Schulsektor mit Kürzungen in anderen Ressorts gegenfinanziert werden.

Die Lehrergewerkschaften weiß die Ministerin schon mal auf ihrer Seite. Man begrüße den Vorschlag, teilte die Bildungsgewerkschaft GEW mit. „Wenn die Regierung Kretschmann jetzt handelt, mehr Studienplätze und neue Lehrerstellen schafft, kann sie Fehler früherer Landesregierungen vermeiden und den drohenden Lehrermangel in den weiterführenden Schulen verhindern“, sagte GEW-Landeschefin Doro Moritz. Dass nun erstmals „differenzierte Zahlen“ vorliegen, sei „sehr erfreulich“, sagte Gerhard Brand, Landeschef des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). Allerdings hätte man sich die Zahlen schon vor Jahren gewünscht. Der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei sagte, die Schaffung neuer Stellen sei dringend notwendig, Eisenmann solle damit aber nicht bis 2030 warten.