Der Rechnungshof Baden-Württemberg lastet das Scheitern der als „digitales Leuchtturmprojekt“ angekündigten Bildungsplattform „Ella“ vorrangig Fehlern des Auftraggebers an: dem von CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann geführten Kultusministerium. Das geht aus dem 85-seitigen Gutachten der obersten Prüfbehörde des Landes hervor, das der SÜDWEST PRESSE vorliegt. Danach hat das Ressort Wirtschaftlichkeitsberechnungen entgegen den Vorgaben „nicht durchgeführt“ und ein Vertragswerk mit den beauftragten Dienstleistern als „notwendige Grundlage“ für das Projekt „nie vereinbart“. Das Projektmanagement, für das auch die der Fachaufsicht des Innenministeriums unterstellte Landesbehörde BITBW zuständig war, rügen die Prüfer als „unzureichend“.

Eisenmann hatte die Einführung von „Ella“ wegen technischer Probleme verschoben

Mit der „Elektronischen Lehr- und Lernassistenz“, kurz: Ella, sollten rund 1,5 Millionen Schüler und Lehrer arbeiten. Die Internetplattform sollte den Unterricht digital verbessern, alle Beteiligten vernetzen und organisatorische Hilfen leisten. Eisenmann hatte die Einführung des Megaprojekts wegen technischer Probleme zunächst verschoben und im September 2018 dann die Zusammenarbeit mit dem technischen Dienstleister aufgekündigt, dem kommunalen Zweckverband Iteos. Seither stehen wechselseitige Forderungen im Raum: Das Land will 6,5 Millionen Euro zurück, die bereits an Iteos geflossen sind. Iteos wiederum will vom Land weitere 20 Millionen Euro. Die Prüfer empfehlen eine außergerichtliche Einigung. Für „Ella“ sind bis Ende 2019 rund 28 Millionen Euro im Landesetat veranschlagt.

Neue Pläne zur Realisierung von „Ella“ sollen demnächst vorgelegt werden

Eisenmann hatte im April 2019 angekündigt, das Projekt völlig neu aufsetzen und dazu im Herbst 2019 Pläne vorlegen zu wollen. Der Rechnungshof fordert, das Projektmanagement müsse dann „professionell“ aufgestellt werden. Zunächst solle das Land aber die derzeitige IT-Ausstattung an den Schulen erheben und auch Lösungen anderer Länder prüfen.