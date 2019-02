Stuttgart Bessere Luft in Stuttgart: Koalition will Zeitplan festlegen

Bessere Luft in Stuttgart: Koalition will Zeitplan festlegen

Stuttgart / DPA

Die grün-schwarze Landesregierung will Tempo bei der Luftreinhaltung in Stuttgart machen. Der Koalitionsausschuss soll heute einen Zeitplan für konkrete Maßnahmen festzurren. Am Mittag treten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) gemeinsam vor die Presse. Vor zwei Wochen war die Landesregierung zur Krisensitzung zusammengekommen. Die CDU warf damals Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vor, die bereits im Sommer beschlossenen Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu verschleppen. In Stuttgart gelten seit dem Jahresbeginn Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter zur Luftreinhaltung. Es drohen auch Fahrverbote für Diesel der Norm 5, wenn die Luft nicht schnell deutlich besser werden sollte.