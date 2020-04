Eine Meldebescheinigung im Netz beantragen, den Hund digital an- oder die Wohnung abmelden - Bürger können von nun an einige Behördengänge auch im Internet erledigen. In Zeiten wie diesen zeige sich, wie wichtig eine digitale Verwaltung sei, sagte Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) laut einer Mitteilung vom Montag. Rathäuser und Landratsämter können nun auf die ersten fünf Verwaltungsleistungen der Plattform service-bw.de zugreifen. Mehr als 30 Kommunen nutzen das Angebot demnach bereits. Ein Gesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 digital anzubieten.

