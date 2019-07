Auf die umstrittene Entscheidung der Bundesregierung, eine Forschungsfabrik für Batteriezellen ins westfälische Münster zu vergeben und nicht nach Ulm oder Augsburg, folgt jetzt ein Vorstoß aus Bayern und Bade-Württemberg als Anwort. „Mit einer gemeinsamen Forschungsmission kann der deutsche Süden seine vorhandene Exzellenz und den erarbeiteten Technologievorsprung bündeln“, sagte Baden-Württembergs CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart.

Forderung: 200 Millionen Euro für die Bundesländer

Bayern und Baden-Württemberg planen die Gründung eines „Batterienetzwerks Süddeutschland“. Das geht aus einer Vorlage für die gemeinsame Kabinettssitzung der beiden Südländer am Dienstag in Meersburg hervor, die der SÜDWEST PRESSE vorliegt. Kern des Netzwerks solle die „Etablierung einer Zellfertigung für Batterien mit höherer Leistung und Effizienz sein“. Dies solle durch eine Kooperation der Zellhersteller Varta in Ellwangen und Leclanché in Willstätt mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Augsburg, Ulm und Karlsruhe erfolgen, heißt es in der Vorlage von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die die Pläne mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) abgestimmt hat.

Nach dem Votum der Bundesregierung für Münster als Standort für ein neues Batterieforschungszentrum fordern Bayern und Baden-Württemberg jetzt 200 Millionen Euro Forschungsgelder vom Bund. Man fordere für jedes der beiden Länder mindestens 100 Millionen Euro vom Bund, um diese Forschung voranzubringen, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung beider Kabinette in Meersburg am Bodensee. Beide Länder wollen dafür aber auch eigenes Geld in die Hand nehmen.

Söder verlangt vollständige Transparenz

Söder kritisierte, die Entscheidung für Münster sei nach wie vor nicht nachvollziehbar. Das sei mehr als ein „Standort-Ärgernis“, sondern existenziell: Denn anders als in Münster sei in Bayern und Baden-Württemberg industrienahe Batterieforschung möglich. Söder verlangte vom Bund am Dienstag vollständige Transparenz darüber, wie die Entscheidung für Münster zustande gekommen sei. „Es geht um eine halbe Milliarde Euro - das ist sehr viel Geld.“ Münster sei eine großartige Stadt, habe aber keinen Bezug zur Automobilität.

Varta ist als Konsortialführer von 30 Firmen noch im Rennen um eine vom Bund ausgelobte Zellfertigungsfabrik. Bei einem Zuschlag wären Stuttgart und München zur Mitfinanzierung bereit.

Kretschmann und Söder duzen sich jetzt

Meersburg. Die gemeinsame Kabinettssitzung von Baden-Württemberg und Bayern am Dienstag in Meersburg hat nicht nur politische Beschlüsse hervorgebracht. Nach Angaben des bayerischen Regierungschefs Markus Söder (CSU) hat ihm Kretschmann bei dem Treffen das Du angeboten. Darüber habe er sich sehr gefreut. Kretschmann hatte sich bereits mit Söders Vorgänger Horst Seehofer trotz einiger politischer Differenzen gut verstanden und ihn geduzt. Im Fall von Söder lag es nun an ihm, das Du anzubieten, weil er mit 71 Jahren deutlich älter ist als der 52-Jährige Franke.

Geschenke: Bier und Schmankerl gegen Wein und Schnaps

Bei der Kabinettssitzung im Neuen Schloss Meersburg ging es unter anderem um die Zukunft der Automobilindustrie. Auch Geschenke würden ausgetauscht. Söder brachte Kretschmann Bier und bayerische "Schmankerl" mit, Kretschmann spendierte Wein und Schnaps vom Staatsweingut am Bodensee.

