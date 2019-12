Ein großes Banner mit einem Hakenkreuz und SS-Runen haben Unbekannte über einer Bundesstraße im Main-Tauber-Kreis angebracht. Mehrere Autofahrer sahen das zwei mal zwei Meter große Plakat am Montag von einer Brücke in Bad Mergentheim hängen und verständigten die Polizei, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß. Die Polizei stellte das besprühte Banner sicher.

