Stuttgart Bahnhof Merklingen wird zehn Millionen Euro teurer

Stuttgart / DPA

Der Bau des Bahnhofs Merklingen wird deutlich teurer als geplant. Die Kosten des Projekt steigen um zehn Millionen Euro, wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart auf Nachfrage bestätigte. „Die Information ist wirklich ärgerlich und hat mich auch überrascht“, sagte Hermann. Man habe die Kosten eigentlich gut und mit Puffer kalkuliert. Die Landesregierung werde sich Ursachen und Hintergründe nun genau anschauen. Es habe bereits ein erstes Gespräch in der Koalition gegeben, auch werde man mit Bürgermeistern der Region reden. Ein Sprecher des Verkehrsministerium nannte vor allem steigende Baukosten als Ursache. Das Land wollte eigentlich maximal 30 Millionen Euro für den Bahnhofsbau zusteuern, die Gemeinden übernehmen 13 Millionen Euro.