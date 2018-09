Stuttgart Bahn: Keine Häufung von Flüchtlingen als Schwarzfahrer

Stuttgart / DPA

Bei der Deutschen Bahn kann man die Beobachtungen des Tübinger Stadtoberhaupts Boris Palmer (Grüne) über angeblich schwarzfahrende Flüchtlinge so nicht teilen. „Wir wissen, dass auch Flüchtlinge - vor allem wegen der Sprachbarriere und der mangelnden Erfahrung - mitunter keine oder ungültige Tickets haben. Eine Häufung können wir nicht bestätigen“, sagte ein Bahnsprecher der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstag). Die Erfahrung zeige, „dass die meisten Flüchtlinge und Asylbewerber ganz regulär Fahrkarten kaufen“.

Palmer hatte laut „Südwest Presse“ in einem Brief an das Verkehrsministerium behauptet, das Schwarzfahren von Flüchtlingen sei ein wachsendes Problem. Aus „eigener Erfahrung und vielen Gesprächen mit Zugbegleitern weiß ich, dass in den Nahverkehrszügen im Land in den letzten Jahren die Konflikte schwarzfahrender junger männlicher Flüchtlinge zu einem echten Ärgernis und teilweise zu einem Sicherheitsproblem geworden sind“, hatte Palmer geschrieben.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte Palmer bereits zuvor widersprochen: „Im Großen und Ganzen können wir nicht nachvollziehen, dass das Schwarzfahren von Flüchtlingen so ein gewaltiges Problem wäre, wie Herr Palmer das festgestellt hat.“

