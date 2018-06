Stuttgart/Schaffhausen Baden-Württemberg und Schweiz wollen Verbindung verbessern

Stuttgart/Schaffhausen / DPA

Baden-Württemberg und das Schweizer Kanton Schaffhausen wollen ihre Verkehrsverbindungen zueinander verbessern. Im Fokus stehe der Bahnverkehr, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach einem Treffen mit der Kantonsregierung von Schaffhausen am Donnerstag. Ein Ziel beider Länder sei eine Zugverbindung von Zürich nach Stuttgart in zweieinhalb Stunden, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der ebenfalls an dem Treffen teilnahm. Derzeit dauert die Zugfahrt zwischen den beiden Metropolen etwa drei Stunden.

Am Nachmittag wollte der Ministerpräsident in Neuhausen den Rheinfall besuchen und eine Testfahrt mit dem autonomen Bus „Trapizio“ machen. Der Bus mit acht Sitzen und ohne Lenkrad und Fahrer befördert seit März Gäste des öffentlichen Nahverkehrs zum Rheinfall. Danach sollte Kretschmann an einer Tagung der Hochrheinkommission teilnehmen. Die Kommission koordiniert seit 1997 die deutsch-schweizerische Zusammenarbeit im Grenzgebiet der beiden Länder.