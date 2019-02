Baden-Württemberg Forsa-Umfrage: Schlechte Ergebnisse für CDU und SPD

Stuttgart / Nico Pointner, David Nau

Für CDU-Landeschef Strobl kommen die Umfragewerte zur Unzeit, die Kritik an seinem Kurs nimmt zu. Die SPD gibt sich kämpferisch.

CDU-Parteichef Thomas Strobl war selbst für eine Stellungnahme am Montag nicht zu erreichen, aber die Worte einer Parteisprecherin klangen recht zerknirscht. „Der Wert für die CDU gefällt uns natürlich nicht“, teilte sie mit. Entschieden werde aber erst am Wahltag in zwei Jahren.

Bei den aktuellen Umfragewerten dürfte die Partei froh sein, dass nicht am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt wird. Einer Forsa-Erhebung zufolge liegt die CDU in der Wählergunst nur noch bei 23 Prozent – ein historischer Tiefstand. Dabei war das Ländle nahezu sechs Jahrzehnte lang fest im Griff der CDU. 2011 verlor die Partei die Macht an Grün-Rot. Seit knapp drei Jahren regiert die CDU nun als Juniorpartner mit den Grünen. Bei der Wahl 2016 kam man immerhin noch auf 27 Prozent. Nun also 23.

Doppelt schmerzhaft für die Christdemokraten muss sein, dass der Koalitionspartner gleichzeitig zulegt. Die Grünen mit dem bundesweit beliebten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann an der Spitze verbessern sich auf 33 Prozent. Dort ist die Freude erwartungsgemäß groß: Man wolle „weiter mit klarem Wertekompass dafür arbeiten, dass sich Baden-Württemberg ökologisch, sozial und innovativ nach vorne entwickelt“, lassen die Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand verbreiten.

Bei Direktwahl keine Chance

Das Umfragetief der CDU dürfte Personaldebatten um die Zukunft von Landeschef Strobl befeuern. „Für Strobl ist das ein katastrophaler Wert“, sagt Forsa-Chef Manfred Güllner. Die Partei diskutiert schon länger hinter vorgehaltener Hand darüber, wer bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat ins Rennen gehen soll. Strobl will sich Anfang Mai als Parteichef bestätigen lassen. So mancher Kritiker aus den eigenen Reihen traut Kultusministerin Susanne Eisenmann bessere Chancen zu, um gegen Kretschmann ins Feld zu ziehen, sollte der nochmal antreten.

Kretschmann hat es in den vergangenen Jahren geschafft, sich „festzukrallen“, sagt Güllner. Aber der Erfolg Kretschmanns liege auch an der „eklatanten Schwäche“ der CDU. Könnten die Bürger direkt wählen, würden sich laut Umfrage nur 5 Prozent für Strobl, aber 59 Prozent für Kretschmann als Ministerpräsident entscheiden. Selbst mehr als die Hälfte der CDU-Anhänger würden Kretschmann, aber nur 18 Prozent Strobl wählen.

„Die CDU hat in Baden-Württemberg nur eine Chance, wenn die Personaldebatten endlich beendet werden und man sich auf die Sacharbeit konzentriert“, fordert der Landeschef der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler. Er fordert eine Neuausrichtung des Landesverbands. „Wir brauchen eine sozial ausgewogene und eine ökologische Politik, sonst sind wir hier nicht mehrheitsfähig.“ Der bisherige Kurs sei viel zu wirtschaftslastig.

Tief auch bei der SPD

Ähnlich lange Gesichter wie bei der CDU dürfte die neue Umfrage auch bei den Sozialdemokraten ausgelöst haben. Die SPD im Land ist demnach nur noch einstellig: Die Meinungsforscher weisen sie bei neun Prozent aus. Man befinde sich in einer „schwierigen und ernsten Situation“, sagt Landespartei- und Fraktionschef Andreas Stoch. Man werde weiter daran arbeiten, das Profil der Landes-SPD zu schärfen. Man habe mit dem Volksbegehren für gebührenfreie Kitas bereits „Fahrt aufgenommen“.

Zumindest in Sachen Kampfgeist kann die CDU von den ­leidgeplagten Genossen noch etwas Lernen: „Die Aufholjagd hat begonnen“, sagt Stoch.

Das könnte dich auch interessieren: