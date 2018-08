Land am Rand Baden und duschen im Wald

Land am Rand

Bad Wildbad / Petra Walheim

Wasserscheue und Seifenhasser aufgepasst! Die Rettung naht. Im Schwarzwald entwickelt sich gerade ein neuer Trend, der allen entgegenkommen könnte – zumindest dem Namen nach –, die nicht so gern mit Wasser und Seife zu tun haben: das Waldbaden. Gemeint ist das

Baden in der guten Luft sowie in den ätherischen Ölen und den Terpenen, die die Bäume ausscheiden. Terpene sind

Botenstoffe, die beim Menschen das Immunsystem anregen, Angstzustände und Depressionen abmildern können. Das

zeigen aktuelle Forschungs­ergebnisse.

Der Kurort Bad Wildbad im Nordschwarzwald ist in Sachen Waldbaden ganz vorne, obwohl das Baden im Wald auch im Nationalpark Schwarzwald angeboten wird. Bad Wildbad setzt noch einen drauf und lädt auf seinem Hausberg ein zum Besuch des angeblich ersten Waldbadezimmers Deutschlands.

Wanderer, die auf dem Sommerberg und dort auf dem Märchenweg „Das kalte Herz“ unterwegs sind, können abzweigen und stehen alsbald vor einer alten Holztür mit der Aufschrift „Waldbadezimmer“. Die Tür steht etwas verlassen und frei in der Landschaft.

Wer sie öffnet, tritt ein in das Badezimmer im Wald und findet zwei Badewannen aus Holz vor. Es sind ausgehöhlte Baumstämme, in die locker zwei Erwachsene und zwei Kinder passen. Familien-Baden ist genauso möglich wie Single-Baden. Wer drin liegt, kann genießen. Die Ruhe im Wald, den Duft der Bäume – und das alles in dem Bewusstsein, dass die Terpene dem Körper guttun.