Die Alemannenschule Wutöschingen (Kreis Waldshut) ist für ihre gute Schulqualität ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung des „Deutschen Schulpreises“ in Berlin wurde die Gemeinschaftsschule als einzige aus Baden-Württemberg geehrt, nominiert waren noch zwei weitere. Die Alemannenschule erhält 25 000 Euro Preisgeld. Den mit 100 000 Euro dotierten Hauptpreis bekam die Gebrüder-Grimm-Grundschule in Hamm (Nordrhein-Westfalen).

Der Deutsche Schulpreis wird jedes Jahr von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung vergeben. Die Jury vergleicht bei den Bewerberschulen sechs sogenannte Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, „Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner“ und „Schule als lernende Institution“.

„Innerhalb weniger Jahre ist in Wutöschingen ein öffentlich wahrnehmbarer Lernraum entstanden, in dem sich ausgezeichnet beobachten lässt, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihrem gemeinsamen Lernen auf die Spur kommen und sich dabei ohne Angst auf eine ungewisse Zukunft einlassen“, lobte die Jury.

Die Alemannenschule erlangte in den vergangenen Jahren durch die Entwicklung und Anwendung neuer Lernkonzepte bundesweite Bekanntheit. Kinder lernen hier nach individuellen Plänen, Klassen gibt es nicht, Medien wie Tablets und digitales Lehrmaterial spielen eine wichtige Rolle. Die Schule unterrichtet 644 Grund- und Gemeinschaftsschüler. Kommendes Schuljahr startet auch eine gymnasiale Oberstufe.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gratulierte: „Ich freue mich über das sehr gute Abschneiden der Alemannenschule Wutöschingen und gratuliere der gesamten Schulgemeinschaft herzlich zu der verdienten Auszeichnung.“ Die Schule könne sich „in ihrer Arbeit bestätigt sehen“, erklärte sie. Dass in diesem Jahr drei baden-württembergische Schulen in der engeren Auswahl waren, zeige, dass die hiesige Schullandschaft viel zu bieten habe.

Schulleiter Stefan Ruppaner sagte nach der Preisverleihung am Telefon: „Wir freuen uns riesig, dass wir einen Preis nach Baden-Württemberg geholt haben.“ Er kündigte an, einen Großteil des Preisgeldes in das von der Schule genutzte Materialnetzwerk zu investieren, „damit unser gutes Bildungsmaterial kostenlos für Jedermann zur Verfügung steht“.

Ruppaner übt immer wieder Kritik an der Schulpolitik. „Mich ärgert am meisten, dass den Schulen in Baden-Württemberg keine Eigenverantwortung zugetraut wird“, sagte er. Als Beispiel nannte er den aktuellen Umbau der Schulverwaltung. „Durch die neue Schulaufsicht werden die einzelnen Schulen jetzt künftig noch mehr gegängelt“, befürchtet er. „Ein gutes Schulsystem wächst von unten nach oben. Die einzelnen Schulen brauchen viel mehr Freiheit und Eigenverantwortung. Bei uns geht die Politik aber genau in die entgegengesetzte Richtung.“ Ruppaner gilt als entschiedener Kritiker von Eisenmanns Politik. Auf seinem Twitter-Kanal prangert er immer wieder politische Themen an, etwa das Agieren der Landesregierung beim Digitalprojekt „Ella“.