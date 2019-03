Bildung Ausbau der Ganztagesschulen im Land stockt

Stuttgart / Roland Muschel

Neue Zahlen über den Ausbau der Ganztagesschulen im Land heizen den Streit um die Zukunft der Angebote an. Nach Angaben von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vom Dienstag gehen zum Schuljahr 2019/20 landesweit 18 neue Ganztagesgrundschulen nach dem von der grün-roten Vorgängerregierung verankerten Konzept an den Start. Die Zahl der Genehmigungen nimmt damit seit Beginn der Reform zum Schuljahr 2014/15, als noch 179 Anträge eingingen, kontinuierlich ab. Erstmals liegt dem Kultusministerium nun sogar ein Antrag auf Aufhebung vor: Die Grundschule Grießen (Landkreis Waldshut) will auf Wunsch der Eltern auf die verpflichtende Teilnahme am Ganztag verzichten und stattdessen auf ein flexibles kommunales Betreuungsangebot am Nachmittag umsteigen.

Dass der Ausbau nur mühsam vorankommt, zeigt auch die Antwort Eisenmanns auf eine parlamentarische Anfrage der SPD. Die bei den damaligen grün-roten Planungen angestrebte Quote von rund 70 Prozent aller Grundschulen, die sich bis zum Schuljahr 2022/23 in verbindliche Ganztagesschulen umwandeln würden, „wurde nicht erreicht. Tatsächlich liegt die Quote bei rund 18 Prozent“, konstatiert die Ministerin da. Dass der Ausbau „ins Stocken geraten“ sei, stellt denn auch SPD-Bildungsexperte Daniel Born fest.

Streit um Ursachen

Bei der Ursachenforschung indes gehen die Meinungen weit auseinander. Die Entwicklung sei „Teil der Minus-Bilanz“ der CDU-Kultusministerin. Es könne niemanden verwundern, dass „bei dem fortdauernden grün-schwarzen Koalitionsstreit in Sachen Ganztagsschule Unsicherheiten vor Ort entstehen“, gibt Born der jetzigen Regierung die Schuld.

Dagegen sieht die CDU die grün-rote Vorgängerkoalition – und damit auch den aktuellen Koalitionspartner – in der Verantwortung. Die Entwicklung verdeutliche, dass das Ganztagesschulgesetz der „damaligen Landesregierung weder ausgereift noch am Bedarf der Eltern ausgerichtet war“, schimpft CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Die von Grün-Rot favorisierte Form der verbindlichen, rhythmisierten Ganztagesschule mit abwechselnden Lern- und Entspannungsphasen liege anteilig sogar nur bei rund 2,4 Prozent aller Grundschulen und –stufen. „Ob, wie argumentiert wurde, nur die rhythmisierte Ganztagesschule für Qualität und Lernerfolg stehe, darf hinterfragt werden“, schießt auch CDU-Bildungsexperte Karl-Wilhelm Röhm gegen das grün-rote Konzept. Der Wunsch der Grundschule Grießen „spricht Bände“, sagt Reinhart. „Wir fühlen uns durch diese Entwicklung in unserer Auffassung bestätigt, dass mehr Flexibilität beim Ganztag der richtige Weg ist.“ Es gebe bereits ein flexibles Angebot, hält Grünen-Fraktionsvize Sandra Boser dagegen.

Bislang können Grundschulen entweder Ganztagesunterricht in verbindlicher Form anbieten oder in Wahlform. Bei der Wahlform haben Eltern die Option, ihre Kinder halbtags oder ganztags beschulen zu lassen, verpflichtend für ein Schuljahr. Seit dem Schuljahr 2014/15 erhalten aber Kommunen für bestehende Ganztagesschulen mit rhythmisiertem Angebot vom Land keine Zuschüsse, wenn sie eigene Betreuungsangebote machen. Ein Konzept Eisenmanns, das seit Herbst 2018 vorliegt, von den Grünen aber nicht mitgetragen wird, sieht die Ausweitung der Landeszuschüsse für flexible kommunale Betreuungsangebote vor.

Geht es nach der CDU-Fraktion, sollen künftig an einem Schulstandort drei Angebotsformen parallel bestehen können: Der klassische Halbtagsunterricht, der rhythmisierte Ganztagesbetrieb sowie ein nachmittägliches kommunales Betreuungsangebot, aus dem Eltern flexibel wählen können.

Die Grünen verstehen dagegen die gebundene Ganztagesschule als zentrales Element für mehr Bildungsgerechtigkeit, parallele Angebote sehen sie kritisch. „So, wie das Paket jetzt auf dem Tisch liegt, ist es nicht finanzierbar und im Koalitionsvertrag auch nicht vereinbart“, sagt Boser. Für die Grünen hätten in der Bildungspolitik klar die Projekte Vorrang, „die die Qualität an unseren Schulen voranbringen, also die Stärkung der Schulleitungen und die Weiterentwicklung der Ganztagesschulen“.