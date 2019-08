Bürger in Baden-Württemberg können über Artenschutz-Gesetzentwurf abstimmen. Ministerpräsident Kretschmann begrüßt die Einrichtung eines Runden Tisches. Das Volksbegehren zum Artenschutz ist verfassungsrechtlich zulässig und erfüllt die formalen Voraussetzungen. Das erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch. Zum ersten Mal in der Landesgeschichte können die Bürger damit per Volksbegehren über einen Gesetzentwurf abstimmen.Die Ents...