Missbrauch Angeklagter im Staufen-Prozess: „Ich war die treibende Kraft“

Freiburg / Wulf Rüskamp

Auftakt eines Mammutprozesses: Fast dreieinhalb Stunden brauchen die beiden Staatsanwältinnen Nikola Novak und Sabrina Haberstroh, um die 108 Seiten starke Anklageschrift gegen den Christian L. (39) und Berrin T. (48) zu verlesen. Die beiden sind die Hauptverdächtigen im Staufener Missbrauchsfall. In der Anklage werden rund 50 Fälle erfasst, in denen es um Missbrauch, Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Körperverletzung, Beleidigung und Menschenhandel geht.

In vier der Fälle, die sich alle zwischen 2015 und 2017 an verschiedenen Orten im Markgräflerland und darüber hinaus ereignet haben, war eine Dreijährige das Opfer, in den übrigen der damals acht- bis neunjährige Sohn der zuletzt in Staufen wohnenden Berrin T. Für die Ankläger ist es erwiesen, dass die Mutter an den meisten Missbrauchs- und Gewalttaten beteiligt war – dass sie diese nicht nur gebilligt, sondern auch aktiv mitgewirkt hat. In der Summe wiegen die ihr angelasteten Taten juristisch sogar schwerer als die von Christian L.

Die beiden Angeklagten betreten am Montagmorgen den Gerichtssaal, ohne ihre Gesichter zu verdecken. Diese Offenheit behält Christian L. auch bei, als es um seine Aussage geht. Der Anwalt der Mitangeklagten Berrin T. beantragt dagegen für seine Mandantin den Ausschluss der Öffentlichkeit. Begründung: Es käme dabei etwa das Verhältnis der Mutter zu ihrem Kind zur Sprache, was den intimsten Persönlichkeitsbereich betreffe.

Christian L. bestätigte die Anklage als insgesamt richtig, hatte aber im Detail doch recht viel auszusetzen. Vor allem will er das Bild von Berrin T. als ihm gleichgestellte Täterin korrigieren: „Die treibende Kraft bin ich gewesen“, erklärte er, der wegen sexuellen Missbrauchs von Mädchen schon einmal vier Jahre im Gefängnis gesessen hatte und erst 2014 entlassen worden war.

Berrin T., die er Ende 2014 kennengelernt hatte und die von seiner sexuellen Präferenz von Anfang an wusste, habe ihm zunächst gesagt, sie wolle nicht, dass er sich an ihrem Sohn vergreife. Die dreijährige Tochter einer Bekannten, die von Berrin T. zeitweilig betreut wurde, habe sich da als Alternative angeboten. Erst als die Verbindung zu deren Mutter abriss, sei der Junge im Frühjahr 2015 wieder in sein Blickfeld gerückt. Mit der Drohung, sie zu verlassen, habe er sie zum Einlenken gebracht.

Die Mutter, so Christian L., habe aber vom Missbrauch stets Bescheid gewusst – „ich habe da nichts heimlich gemacht“. Vom Frühjahr 2016 an habe sie aktiv mitgewirkt. Die Taten wurden laut Staatsanwaltschaft häufiger und brutaler, erst recht, als der Junge 2017 für einen Monat vom Jugendamt in Obhut genommen worden war – und nach einem Beschluss des Familiengerichts wieder zur Mutter zurück musste. Erst die Verhaftung von Berrin T. und Christian L. Mitte September 2017 beendete alles.

Die Missbrauchs- und Gewalttaten an den Kindern sind auch auf Filmen zu sehen, die von der Polizei sichergestellt worden waren. Auf diese Videos stützt sich in hohem Maße die Anklage. Wobei Staatsanwältin Novak davon ausgeht, dass die Zahl der Fälle in Wahrheit weit höher sein könnte als in ihrer Anklage genannt.

Die Filme stellte das Paar laut Anklage übers Internet anderen Pädosexuellen zur Verfügung. Der Junge sei so regelrecht angeboten worden, worauf sich Interessenten aus dem In- und Ausland gemeldet hätten. Laut Anklage trafen sich Christian L. und Berrin T. mit den „Kunden“ in Ferienwohnungen oder im Freien, häufig sollen sie mit ihnen zusammen den Jungen missbraucht haben. Insgesamt vier Männer sollen dafür zwischen 10 000 und 20 Euro bezahlt haben.

Christian L. erklärte, ihm sei inzwischen egal, wie hoch seine Strafe ausfalle und ob er, wie von der Staatsanwältin für beide Angeklagten gefordert, in Sicherungsverwahrung komme. Wichtig sei für ihn nun, dass dem Jungen Gerechtigkeit widerfahre und dieser all das, was ihm geschehen ist, aufarbeiten könne. Zugleich aber ist er überzeugt: „Ich war der Schlimmste für ihn, was die Zahl des Missbrauchs angeht, aber unser Verhältnis war sehr gut.“