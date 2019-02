Land am Rand Als Vegetarier bei der Grillmeisterschaft

Sindelfingen / David Nau

Dass sich Fleischfresser und Vegetarier nicht so richtig grün sind, ist ein offenes Geheimnis. Wer kennt sie nicht, die lauen Sommerabende: Man trifft sich bei Freunden auf der Terrasse, in der Ecke glühen die Kohlen, die Bratwürste zischen beim ersten Kontakt mit dem heißen Rost. Und dann kommt dieser eine Freund und legt marinierte Champignons gefüllt mit Feta und in Knoblauch-Öl gewendeten Paprika dorthin, wo ein fettes Rindersteak doch eigentlich viel besser hinpassen würde. Weg ist die Grilleuphorie!

Genauso sieht das auch die Messe Sindelfingen. Die ist bekanntlich das Mekka aller Brutzelfreunde. Zum zweiten Mal wird dort am 24. Februar die Württembergische Grillmeisterschaft ausgebraten, äääh ausgetragen. Dass man auch dort von Salatfanatikern und Gemüsefreunden wenig hält, zeigt das Menü, das die Titel-Aspiranten zubereiten müssen. Gang eins: der Klassiker, Bratwurst mit Beilage. Beim zweiten Gericht wird es dann schon ausgefallener: Surf and Turf, also Fisch und Fleisch gleichzeitig. Beim dritten Gang wartet dann das vegetarische Grillgericht. Soweit, so fortschrittlich. Im Titel schlägt jedoch die ganze Geringschätzung der Fleischfresser durch: „Zu doof zum Jagen“, lautet das Motto.

Wer das überstanden hat, ist dem Hauptgewinn schon sehr nah. Und der hat es in sich: Der berühmte „Genesis II LX E-440“ beeindruckt mit „High-End-Finessen wie Infinity-Zündung und Flavorizer-Aromaschienen“, teilt das Organisationskomitee begeistert mit. Dass da dann aber keiner Auberginen drauflegt!