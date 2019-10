Carola Eckstein staunt selbst, wenn sie zurückblickt: Zum zehnten Mal jährt sich an diesem Samstag die erste Montagsdemonstration gegen das Megaprojekt Stuttgart 21 in der Landeshauptstadt. Der Widerstand lebt, in vielem haben die Gegner Recht behalten: Zeitlich und finanziell hat das Vorhaben all...