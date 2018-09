Stuttgart AfD: Stellungnahme zu den Demonstrationen in Chemnitz

Stuttgart / DPA

Die Demonstrationen und Proteste in Chemnitz haben Folgen auch für die baden-württembergische Politik. Weil zwei hiesige Landtagsabgeordnete der Alternative für Deutschland (AfD) dort in der vergangenen Woche an einer Demo teilnahmen, soll am 19. September das Parlamentarische Kontrollgremium des Landtags zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Heute wollen sich nun zunächst der AfD-Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel, sein Stellvertreter Rainer Podeswa sowie die AfD-Abgeordneten Rüdiger Klos und Emil Sänze zu dem Thema äußern.

Die Südwest-AfD kritisiert die „Entgleisungen der Altparteien auf Bundes- und Landtagsebene“ rund um die Ereignisse von Chemnitz. Unter anderem hatte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Abgeordneten der AfD als Brandstifter und Biedermänner bezeichnet und gesagt, die AfD entwickele sich in Richtung Rechtsextremismus.